11月9日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。針對美領導人近日發表聲明指責多個國家和地區的人權和民主狀況並提及中國香港，汪文斌批責美方將殘害香港市民、損毀公共設施的暴力犯罪行為稱作是「美麗的風景線」，卻把香港特區政府依法維護公民權利和社會秩序說成是「侵犯」人權自由。這再次展現了什麼叫「美式雙標」，也再次暴露了美方所謂的「人權」、「民主」的虛偽本質。

外交部發言人汪文斌（資料圖片）

汪文斌表示，我們堅決反對美方打着人權、民主旗號抹黑香港形象、擾亂香港法治、唱衰香港發展。香港事務屬於中國內政，不容外部勢力干涉。香港國安法制定實施以來，「黑暴」行徑幾近絕跡，社會秩序和民眾正常生活得以恢復，廣大香港市民及外國在港人士的各項合法權利得到切實保障，香港呈現由亂轉治、由治及興的美好前景。廣大香港同胞享有的民主、自由權利是英國殖民統治期間所無法比擬的。美方將殘害香港市民、損毀公共設施的暴力犯罪行為稱作是「美麗的風景線」，卻把香港特區政府依法維護公民權利和社會秩序說成是「侵犯」人權自由。這再次展現了什麼叫「美式雙標」，也再次暴露了美方所謂的「人權」、「民主」的虛偽本質。

汪文斌指出，美方一再以「人權」「民主」為自己干涉他國內政、破壞地區和國際安全的行徑辯護，但從伊拉克到敘利亞，再到阿富汗，事實一再證明，美國強行對外推銷自身民主和價值觀給世界帶來的不是穩定和繁榮，而是動盪和災難。美國是人權、民主的信用透支者，「美式民主」早已破產。