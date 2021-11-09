澳門法律交流協進會與澳門街坊會聯合總會廣東辦事處8日晚在橫琴粵澳深度合作區聯合舉辦「合作區調解交流工作坊」，圍繞調解工作分享經驗、交流心得，琴澳兩地近20名社工和調解工作者參加活動。

（香港文匯網記者 方俊明）澳門法律交流協進會與澳門街坊會聯合總會廣東辦事處8日晚在橫琴粵澳深度合作區聯合舉辦「合作區調解交流工作坊」，圍繞調解工作分享經驗、交流心得，琴澳兩地近20名社工和調解工作者參加活動。

澳門法律交流協進會與澳門街坊會聯合總會廣東辦事處在橫琴合辦「合作區調解交流工作坊」。（受訪者供圖）

據了解，此次工作坊活動由澳門街坊會聯合總會廣東辦事處澳門社工彭健標主持。澳門法律交流協進會副會長兼青年事務部部長羅佩琪，作為資深澳門調解員、大律師，現場介紹了澳門常用的調解類型，並就具體個案分享調解技巧和心得。她認為調解可以突破琴澳兩地不同法制的框架，協助當事人便捷有效地解決爭議。

澳門社工陳志輝則分享了橫琴社區糾紛處理經驗，並與現場參與者交流討論，深入探討調解服務在合作區開展所面對的挑戰和機遇。

澳門法律交流協進會顧問黃淑筠、理事長黃偉境及會員李穎婷與到場人員互動討論；橫琴社區工作者也認同澳門方面的調解技巧和經驗有助處理當地糾紛，期待將來繼續舉辦更多業界調解交流活動，共同建構和諧社區。

澳門街坊會聯合總會廣東辦事處主任田翼介紹了合作區日常社會服務工作中常見的糾紛類型，並分享勞資糾紛、物業糾紛等個案解決經驗，他希望把澳門街坊會聯合總會廣東辦事處作為橋樑，借鑒兩地的制度優勢，為兩地社工和調解工作者創造更多交流機會。

澳門法律交流協進會會長黃景禧表示，隨着橫琴粵澳深度合作區的發展，琴澳兩地人員將有更多的聯繫和交往，期望澳門法律工作者及調解員可以發揮自身專業優勢，善用調解作為解紛方式。