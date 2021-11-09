（香港文匯網記者 郭若溪）記者日前從深圳市鹽田區獲悉，「創青春」鹽田區首屆深港澳青年創新創業大賽報名通道正式開啟，將努力選拔各領域掌握關鍵共性技術、前沿引領技術的優秀創新型人才、團隊、企業及研發機構，助力深港澳青年在鹽田創新創業，搭建廣闊舞台。企業落戶鹽田後，首次通過高新技術企業認定的，將給予30萬元獎勵。報名時間截至2021年11月15日。

此次大賽亮點頗多，在配套政策支持方面，對在鹽田註冊的企業，符合條件的，按照配套政策給予相應的創新創業資助。對於從港澳地區知名高等院校科技轉移和創業服務機構、科技園、科技孵化器畢業的科技創業項目落戶鹽田區設立法人企業，項目團隊具有核心技術成果且企業實際運營滿1年的，經核定給予企業開辦第一年在鹽田區發生的辦公場地租金50%、最高10萬元資助，以及研發費用的50%、最高30萬元資助。優先扶持獲得風險投資的企業。

資本對接方面，大賽招募5家創投機構為參賽企業或團隊提供投融資服務，參賽項目可通過大賽投資對接服務平台獲得社會資本的投資機會，優秀項目將優先獲得本次大賽合作的創投機構投資支持。優質創業服務，獲獎企業或團隊落地發展可享受鹽田區相關職能部門開展的投資對接、扶持政策落實、落地跟蹤等賽後創業服務。

本次大賽初賽時間為11月15日至19日，由主辦方統一組織對報名時提供的資料和項目說明進行資格審核、專家評審，確定初賽晉級名單。決賽時間為11月28日。本次大賽獎項設置一等獎、二等獎、三等獎各1名，優秀獎5名。報名郵箱：qingchuangjun@szqch.org.cn。