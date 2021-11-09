連續第四年參展進博會的香港旅遊發展局希望借進博會參展之機，與久未相見的內地旅客進行更多交流，在為其帶來香港城市創新體驗的同時，增強旅客通關後訪港的信心。

（香港文匯網記者 夏微 上海報道）360度全景環幕、粵港澳大灣區展示專區、遍布展台的光影霓虹視覺效果……連續第四年參展進博會的香港旅遊發展局希望借進博會參展之機，與久未相見的內地旅客進行更多交流，在為其帶來香港城市創新體驗的同時，增強旅客通關後訪港的信心。

文旅賦能推動香港發展成為中西文化藝術交流中心，以及協同合作將粵港澳大灣區打造為世界級旅遊目的地，是香港旅遊展館的兩大主題亮點。據香港旅遊發展局中國內地區域總監魯昭儀介紹，進博會是香港城市形象最佳的展示平台和交流平台，「我們希望觀眾通過參觀展台和參與現場互動，看到香港發展的新動力、新定位和新機遇。」

粵港澳大灣區魅力展示吸睛。記者夏微攝

走進旅發局展台，率先映入眼帘的是粵港澳大灣區展示專區，巨大的影像牆將包括香港、澳門、廣州、深圳 、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶在內的粵港澳大灣區「9+2」城市特色的文旅風貌悉數呈現在觀眾眼前。魯昭儀表示，「《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》為區域內每座城市的文旅發展方向做出了規劃和指導。作為粵港澳大灣區中重要的核心城市之一，香港已經邁入了『灣區時間』。近一年來，我們與區內各城市的文旅業界充分交流，策劃具有大灣區特色的旅遊產品，攜手推動文旅復甦。同時，我們希望更大程度地發揮香港中西薈萃、古今交匯的文化魅力，以文化為核心升級旅遊體驗，傳播大灣區力量，講好中國故事，推動中華優秀文化走向世界。」

香港旅遊展台連續四年亮相進博會。記者夏微攝

而在整個展台的中央頭頂上空，巨型穹幕環繞展示的「360香港體驗」匯聚了城市節拍、藝文交匯、賞味盛宴、時尚夜遊、咫尺自然和未來之都六個主題板塊，參觀者可以360度全方位欣賞香港繽紛旅遊勝景。海洋公園水上樂園、香港機場SKYCITY航天城，以及可容納五萬名觀眾的世界級體育場館——啟德體育園等今年已落成或將在未來兩年內陸續竣工的一批全新的文化、旅遊和體育基礎設施精彩亮相。

旅發局方面表示，香港一直在為疫情新常態下的旅業復甦進行積極籌備。旅發局希望借進博會參展之機，與久未相見的內地旅客進行更多交流，在為其帶來香港城市創新體驗的同時，增強旅客通關後訪港的信心。同時，旅發局亦希望充分發揮香港國際文化都會和交通樞紐城市的作用，為推動中西文化交流提供有力支持，為粵港澳大灣區構建面向全球的宜游灣區貢獻力量。