（香港文匯網記者 方俊明）今年外貿形勢持續向好，據海關總署公布數據，前10個月中國外貿進出口總值同比增長22.2%，國際集裝箱運輸需求增長，海運市場持續呈現供不應求的態勢。記者今天（9日）從廣州港集團獲悉，前10個月廣州港累計完成外貿貨物吞吐量突破1億噸，同比增長15.2%。到10月底，僅今年凈增外貿航線19條，累計總數達139條，歐美等地區遠洋航線進一步開拓，THE聯盟首次掛靠並常態運營，實現三大航運聯盟聚首南沙港區。

廣州港今年前10個月累計完成外貿貨物吞吐量突破1億噸，同比增長15.2%。（方俊明攝）

推進「灣區一港通」通關便利化

據了解，廣州港今年加大拓展「一帶一路」和RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）沿線國家客戶資源，深入推進「灣區一港通」等通關便利化舉措，促進外貿貨源流通順暢。同時，擴展木材、凍品、水果、再生紙漿等優質進口貨類，南沙港區進口重箱量實現雙位數增長。數據顯示，前10個月外貿煤炭、糧食、石油化工品等物資接卸量分別比增逾51%、48%、11%。

作為世界上最繁忙的黃金水道之一，廣州港出海航道是粵港澳大灣區連接國際航道、通達國內外港口的水路運輸大動脈，是海上貿易的大通道。對此，廣州港持續拓寬物流網絡布局，截至今年10月底，凈增外貿航線19條，外貿航線總數達到139條。

實現三大航運聯盟聚首南沙港區

其中，南沙港區外貿航線達134條，歐美等地區遠洋航線進一步開拓，「THE聯盟」首次掛靠並常態運營，實現三大航運聯盟（海洋聯盟、2M聯盟）聚首南沙港區，推動南沙港區服務「國內國際雙循環」能力再提升。其中，南沙汽車口岸新增6條外貿出口航線，覆蓋中東、歐洲、南美、東南亞、中北美，外貿作業量超過2萬輛，同比增長近3倍，創下歷史同期新高。

廣州港集團有關負責人表示，今年以來加快「駁船平台」建設，提高「穿梭巴士」支線航班密度，目前已開通「穿梭巴士」駁船航線72條，基本覆蓋粵港澳大灣區主要港口。同時，還深化多式聯運，搭建集裝箱水路、公路、鐵路聯運平台。

廣州港今年以來凈增外貿航線19條，歐美等地區遠洋航線進一步開拓。（方俊明攝）

構建「內陸-非洲/東南亞」通道

其中，以南沙港鐵路擬今年底開通和南沙國際物流中心投入運營為契機，組建港鐵公司，發揮廣州港在非洲、東南亞國際航線的優勢，拓展「海鐵聯運」，構建「內陸地區-非洲、東南亞」物流通道。目前廣州港已開通「海鐵聯運」班列達29條，前10個月「海鐵聯運」箱量累計同比大增48.7%。