小時候喺學校讀中文，相信大家同筆者一樣都讀過《曹劌論戰》，文章嘅故事好簡單，就係曹劌幫助魯國打敗齊國。點解魯國能夠打敗齊國？因為曹劌睇準齊國頭一兩次攻擊會「係威係勢」，之後就會開始「無貨賣」，就襯齊國軍隊士氣消退嘅時候，出擊打敗敵人。呢個「一鼓作氣，再而衰，三而竭」嘅道理，套用喺攬炒派身上，當然亦都適用，依家佢哋一班「走佬」政客，成日講去到外國要「做乜做乜」，筆者真心想講句，你哋顧掂好生計先講嘢啦！

筆是機場/稀思路

小時候喺學校讀中文，相信大家同筆者一樣都讀過《曹劌論戰》，文章嘅故事好簡單，就係曹劌幫助魯國打敗齊國。點解魯國能夠打敗齊國？因為曹劌睇準齊國頭一兩次攻擊會「係威係勢」，之後就會開始「無貨賣」，就襯齊國軍隊士氣消退嘅時候，出擊打敗敵人。呢個「一鼓作氣，再而衰，三而竭」嘅道理，套用喺攬炒派身上，當然亦都適用，依家佢哋一班「走佬」政客，成日講去到外國要「做乜做乜」，筆者真心想講句，你哋顧掂好生計先講嘢啦！

喺攬炒派區議員離職潮下，有唔少「前議員」都悄悄地離開香港，去到英國等地方「繼續生活」，例如葵青區前區議員郭子健，日前就喺社交媒體表示自己已經身在英國，又上載了參加「遊行」嘅相，仲宣布自己與旅居蘇格蘭嘅港人成立新組織，話要繼續宣揚「抗共意識」云云。呢個郭子健，係咪想學許智峯、黃之鋒打國際戰線？成為新一代嘅「反中」代言人？

老實講句，呢種想法，實在係十分幼稚！首先，一班攬炒派政客，一班「打砸搶燒」嘅暴徒，用盡議會內、街頭上、甚至係外國勢力嘅力量，都依然無法「奪權」或者撼動到國家，依家佢哋去到外國，除咗用把口去抹黑中國，佢哋可以做到啲咩呢？如果話佢哋喺外國有外國政客支持，所以「無有怕」，呢個諗法就仲天真，依家除咗中國以外，有唔少國家連疫情都控制唔到，仲有咩餘力去支持由香港出走嘅攬炒派政客呢？所謂「國際戰線」，其實都只係自欺欺人嘅說法！

筆者做人好實際，不論身處任何地方，首先要諗嘅就係生計嘅問題，如果去到一個地方連開飯都無錢，仲講咩「理想」，就完全係晒氣！如果係羅冠聰、許智峯之流，因為佢哋喺香港時已經有一定「人氣」，所以去到外國就算無外國政客「養」佢哋，至少上網開個訂閱帳戶，講下自己點「反中」，可能仲有少少支持者會「俾下錢」支持下；但諸如郭子健之流，或者類似佢嘅前區議員，唔好講出唔出名，可能係大家連名都未聽過，想人用資源支持？難啲喎！套用一句電影對白，「XX？乜水嚟架，我就未聽過喇！」

其實，依家「走佬」嘅一啲攬炒派前議員或者政客，佢哋本身並無觸犯到香港國安法或者其他香港刑事罪行，但係當佢哋去到外國而發表分裂、顛覆國家嘅言論，由於言行極可能觸犯香港國安法，變相呢班人如果將來要返香港，就會被捕、被檢控甚至入獄。呢一種「自絕後路」嘅行為，除咗用「傻豬」、「傻仔」呢啲字眼，仲可以點形容佢哋呢？攬炒派本來想攬炒香港特區政府甚至中央，依家香港回復正軌，而佢哋自己就要「走佬」甚至所謂「流亡」，筆者想真心問佢哋一句，「點解要攬炒？點解要破壞？」