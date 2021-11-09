中國常駐聯合國代表張軍8日在聯合國安理會埃塞俄比亞問題公開會上發言時表示，國際社會不應向埃塞極限施壓。

中國常駐聯合國代表張軍8日在聯合國安理會埃塞俄比亞問題公開會上發言時表示，國際社會不應向埃塞極限施壓。

中國常駐聯合國代表張軍大使（資料圖片）

張軍說，最近一段時間，埃塞局勢呈惡化趨勢，戰火升級蔓延，平民傷亡不斷增加，人道局勢更趨嚴峻，非盟和地區國家領導人均對此表達擔憂。中方衷心希望有關各方能以國家和人民利益為重，保持冷靜克制，避免局勢進一步升級，同時致力於通過政治對話化解矛盾分歧，為實現和平和解創造條件。安理會日前就埃塞局勢發表了主席新聞談話，呼籲停止敵對行動，啟動政治對話，希望有關各方予以積極響應。

張軍指出，埃塞當前局勢是政治、歷史、民族等多重因素綜合作用的結果，只能從內部尋求解決方案。中方一貫支持通過非洲方式解決非洲問題，歡迎非盟非洲之角高級代表奧巴桑喬開展政治斡旋，呼籲有關各方和地區國家全力支持高級代表的工作。中方同樣歡迎聯合國秘書長古特雷斯向埃塞表達斡旋意願，期待聯合國同非盟加強協調，共同為推動埃塞實現全國範圍的和平和解發揮建設性作用。國際社會，尤其是安理會應為非盟等開展斡旋提供必要的時間和空間。以限制貿易或切斷援助為手段，向埃塞極限施壓，只會對政治解決形成干擾，對各方化解矛盾、重建互信沒有幫助。

張軍表示，埃塞現在面臨着巨大的人道主義需求。向埃塞提供人道支持，要尊重埃塞主權和主導權，遵循聯合國人道救援指導原則，避免將人道問題政治化。埃塞有關各方均應履行國際人道法義務，保護包括外國公民在內的平民安全，為人道救援提供便利，防止人道局勢進一步惡化。

張軍說，中方相信，埃塞人民有能力、有智慧克服當前挑戰，保持民族團結，推動國家重回和平穩定和發展振興的正確軌道。中方願同國際社會一道，支持埃塞人民的努力。