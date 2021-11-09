（香港文匯網記者 王尚勇）11月9日，記者從銀川市政府新聞辦獲悉，銀川市第十五屆人大常委會第四十次會議作出了《設立「銀川市黃河流域生態保護主題宣傳實踐月」的決定》，率先在全國以立法形式將每年6月設立為「黃河流域生態保護主題宣傳實踐月」，並以珍惜黃河、呵護黃河、保障黃河安瀾作為首要任務。這既是對2020年6月習近平總書記視察寧夏賦予建設黃河流域生態保護和高質量發展先行區重大使命的深化落實，也是推動「6.5世界環境日」的有力舉措，具有重要的政治意義和現實意義。據悉，這在全國尚屬首次。
據介紹，「主題宣傳實踐月」堅持完整、準確、全面貫徹新發展理念，緊緊圍繞建設黃河河段堤防安全標準區、生態保護修復示範區、環境污染防治率先區、經濟轉型發展創新區、黃河文化傳承彰顯區來拓展和豐富「主題宣傳實踐月」的內涵和形式，嚴控「兩高」項目，緊盯「雙碳」目標，共同抓好大保護、協同推進大治理，堅定不移推進綠色生產和生活方式，積極構建黃河流域生態保護全民實踐體系，讓良好的生態環境成為提升人民滿意度、經濟社會持續健康發展的支撐點和展現美麗銀川形象的出發點，為銀川走好生態優先、綠色發展的高質量發展之路奠定重要基礎。
責任編輯： 宋得書
評論