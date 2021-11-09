內地科技驅動的新居住服務商、紐交所上市公司貝殼11月9日發布的財報數據顯示，2021年第三季度，其營收達181億元(人民幣，下同)，同比下降11.9%，經調整後凈虧損8.88億元。第三季度，貝殼成交額（GTV）達8,307億元，同比下降20.9%。

（香港文匯網記者 張帥 北京報道）內地科技驅動的新居住服務商、紐交所上市公司貝殼11月9日發布的財報數據顯示，2021年第三季度，其營收達181億元(人民幣，下同)，同比下降11.9%，經調整後凈虧損8.88億元。第三季度，貝殼成交額（GTV）達8,307億元，同比下降20.9%。

根據貝殼研究院數據，第三季度內地二手市場GTV同比下降41.6%。與此相比，第三季度貝殼存量房交易GTV為3,782億元人民幣，同比下降34.3%，其中二手房交易GTV同比下降36.8%，跌幅小於市場水平。貝殼三季度實現新房交易GTV4,101億元，同比下降2.5%，低於市場跌幅。

在快速的市場下行背景下，內地中介行業生態開始惡化，貝殼上的門店也面臨嚴峻挑戰。來自貝殼的數據顯示，其過去12個月GTV超過5,000萬溫飽線的門店數量在第三季度環比下降3.3%，佔總門店數量的33.7%。

在第三季度，平台連接門店數環比提升2%至53,946家，有約1.7%的門店由於市場原因選擇關店，平台連接經紀人數量環比下降6%至51.5萬。

「流失率升高一方面是由於房產經紀一直以來是一個周轉率較高的行業，周期是歷史上影響流失率的主要原因之一；另一方面，我們在部分城市也主動進行不合作、不活躍經紀人的清理，注重對績優經紀人的保留。」貝殼董事長兼CEO彭永東在貝殼的電話會上稱。

相比之下，貝殼新興業務進展表現亮眼。據彭永東介紹，第三季度，貝殼自營業務被窩家裝和擬併購的聖都家裝的業務均穩步推進。被窩家裝三季度在北京竣工1,127單，環比提升35%。而聖都也在1-9月實現累計合同收入同比增長超過35%。

而截至三季度末，貝殼2021年整體依然保持良好增長態勢。1月至9月，貝殼營業收入達630億元，同比增長31.7%，調整後凈利潤為22.5億元。2021年前三季度貝殼總GTV達3.12萬億元，同比增長31.2%。其中，存量房業務GTV為1.70萬億元，同比增長25.7%，新房業務GTV達1.25萬億元，同比增長37.0%，新興及其他業務GTV為1,656億元，同比增長50.5%。