國務委員兼外長王毅今日（9日）在人民日報要聞6版發布文章，文章指出，今年是中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年，新中國成立後，中國人民曾被非法阻擋在聯合國大門之外長達22年之久，22年孜孜以求、22年堅持不懈，中國共產黨團結帶領中國人民重新拿回在聯合國的一切合法權利，中華民族堂堂正正屹立於世界民族之林。

文章稱，當前，世界格局以及中國同世界關係正發生歷史性變化，國際體系轉型過渡期同中國發展歷史交匯期相互交織。面對新形勢新任務，習近平主席統籌中國發展與世界發展，統籌中國人民的利益和世界人民的共同利益，就新形勢下中國發展方向和中國特色大國外交前進方向作出戰略指引。

文章強調，中國將堅持走和平發展之路，始終做世界和平的建設者。歷史上確有國家因強成霸，但國強必霸不是歷史定律，更不符合當今時代潮流。中國走和平發展道路，源於中華文明的深厚底蘊，源於對中國發展目標條件的清晰認知，源於對世界發展大勢的深刻把握。近代以來，中國人民飽受帝國主義、殖民主義侵略壓迫，深知和平安寧之寶貴。新中國成立後，中國從未主動挑起過一場戰爭，從未侵佔過別國一寸土地。放眼當今世界，中國是唯一將走和平發展道路寫入憲法的國家。無論處於何種歷史方位，中國都將始終站在公理一邊，堅持主權平等，反對干涉內政和霸權強權；始終站在正義一邊，堅持客觀公道，反對地緣爭奪和拉幫結夥；始終站在和平一邊，堅持政治解決，反對使用武力和單邊制裁。任何人不要幻想讓中國向強權彎腰、向霸權低頭。

文章最後指出，新中國恢復聯合國合法席位50年來，中國的綜合國力和國際地位有了質的飛躍。中國對聯合國事業的參與，從未像今天這樣全面深入；中國對全球治理變革的引領，從未像今天這樣自信沉穩；中國對世界和平與發展的貢獻，從未像今天這樣成果斐然。中國正以嶄新姿態、昂揚精神走近世界舞台中央。