（香港文匯網記者 宋偉 大連報道）遼寧省衞健委9日通報，11月8日0時至24時，遼寧省新增5例本土新冠肺炎確診病例、新增27例本土無症狀感染者，均為大連市報告。截至11月8日24時，遼寧省有45例本土確診病例在院治療，55例本土無症狀感染者在定點醫院隔離治療。大連此輪疫情，5天內陽性感染者數量破百，疫情由莊河市蔓延至大連市區，防疫形勢複雜嚴峻。
8日晚，大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部通報顯示，7日0時至24時，大連市新增20例本土新冠肺炎確診病例（其中2例為無症狀感染者轉歸）和12例無症狀感染者。其中，8例確診病例和7例無症狀感染者在密切接觸者主動排查中發現；10例確診病例和5例無症狀感染者在重點人群主動排查中發現；2例確診病例在主動就醫（住院前例行核酸檢查和主動到醫院核酸檢測）中發現。通報中，新增確診病例的行蹤軌跡涉及甘井子區、中山區，此輪本土疫情已由莊河市蔓延至大連市內。
自8日起，大連市部分地區緊急啟動全民核酸檢測，大連市3070名醫護再次集結，冒着嚴寒風雪深入各街道社區開展採樣工作。當地社區亦發布通知，指此次疫情嚴重，除居家隔離人員外，每位居民都要參加檢測，持黃碼人員需電話報備社區等待統一安排。大連市疾控中心建議，盡量減少外出活動，非必要不出門。
責任編輯： 宋得書
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