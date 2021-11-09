深港兩地官方已進行多次探討，希望推動經濟帶上升為國家級戰略規劃。有專家建議，深港應該爭取中央支持，明確口岸經濟帶空間範圍，借鑒「橫琴模式」，以打造自由貿易區為目標，規劃建設粵港（即深港）深度合作區。

（香港文匯報記者 李望賢、郭若溪 深圳報道）東起大鵬半島，穿過鹽田、羅湖、福田、南山，西至寶安大空港，綿延100公里，與香港跨境相望，這就是深圳規劃的深港口岸經濟帶，涵蓋「海陸空」14個一類口岸及周邊區域、跨境地塊，將深港緊密連接起來。香港「北部都會區」的規劃重磅出世，成為兩地城中熱話。一直以來，深港融合發展，深圳一直表現積極，將深港口岸經濟帶作為深港合作物理上的前沿陣地，推動與港合作的規則銜接、制度創新。香港文匯報記者近日獨家獲悉，深港兩地官方已進行多次探討，希望推動經濟帶上升為國家級戰略規劃。有專家建議，深港應該爭取中央支持，明確口岸經濟帶空間範圍，借鑒「橫琴模式」，以打造自由貿易區為目標，規劃建設粵港（即深港）深度合作區。

今年10月，香港特區行政長官林鄭月娥發布的新一份施政報告中提出「北部都會區」，是首次由香港特區政府提出、着眼港深兩地跨界融合發展的策略性綱領。

位於「雙城三圈」中的港深緊密合作圈中，羅湖是深圳最早開發的片區，聚集了近4萬港人，是港人最熟悉的區域。羅湖數年前就率先在深圳提出打造深港口岸經濟帶的概念，推進體制機制「軟聯通」和基礎設施「硬聯通」。

打造中國特色跨境合作平台

目前，深港口岸經濟帶已經上升為深圳市戰略，並納入國家、廣東省大灣區建設工作要點。以羅湖、文錦渡和蓮塘三大口岸為核心，南面以深圳河為界，北至深南東路、羅沙路、蓮塘路，西抵紅嶺南路，東至蓮塘口岸片區，佔地面積約7.1平方公里，是深圳口岸經濟帶的羅湖先行啟動區。在這裏，許多推動深港融合的創新服務率先開展。

除了羅湖外，福田、南山等區近年也逐步加強香港北部的緊密聯繫，合作範圍日益廣泛、規格日益升級。

香港文匯報記者從消息人士處獲悉，深圳已經開展口岸經濟帶規劃研究，希望與香港新界北開發相結合，雙城聯動，重點聚焦現代服務業、總部經濟、科技創新、社會民生、旅遊消費、海洋經濟等領域開展深度合作，謀劃提出前海深港現代服務業合作區、深圳灣深港總部經濟集聚區、河套深港科技創新合作區、羅湖深港社會融合發展示範區、沙頭角深港國際旅遊消費合作區、大鵬深港海洋經濟合作示範區等一批空間統籌、結構優化、錯位協同的特色功能區，構築深港合作新紐帶，打造中國特色跨境經濟合作平台。

兩地編制方案望年底呈中央

消息指，深港兩地高層此前已多次就此進行溝通銜接並達成共識，商定對深港口岸經濟帶和香港新界北進行聯合專題研究，共同編制方案於今年年底前有望報送中央大灣區領導小組審議。

香港文匯報記者注意到，在深圳「十四五」規劃中，深港口岸經濟帶與前海、河套地區並列作為深圳推進深港澳深度合作的重要平台。今年年初羅湖區「兩會」上發布會的《政府工作報告》，亦有提及將推動深港口岸經濟帶上升為國家級合作平台。

專家：建「深南港北」夢幻組合

中國（深圳）綜合開發研究院港澳及區域經濟發展研究所所長張玉閣在接受香港文匯報訪問時表示，深圳應該在定位更新、戰略提升、空間拓展等方面升級口岸經濟帶，構建「深圳南+香港北」的夢幻組合，在深港交界地區盡快形成高端要素資源高度聚集的發展新格局。同時，應積極推動「雙城經濟」深度對接。爭取中央支持，明確口岸經濟帶空間範圍，借鑒「橫琴模式」，以打造自由貿易區為目標，規劃建設粵港（即深港）深度合作區。

他認為，深港兩地應該共同制定未來發展總體框架、成立聯合專責機構、共商共議重點合作事項的規劃進程圖和建設時間表，利用香港制度優勢和深圳配套支持聯建重大科技和民生基礎設施，支持深圳企業到「北部都會區」設立雙總部、分公司、研發中心和聯合實驗室。

香港「一國兩制」研究中心研究總監方舟認為，深港可在特定區域參考橫琴模式推動深度合作，如在新納入前海的海洋新城片區，具備填海島嶼全封閉管理的優勢，最有條件探索實施類似橫琴的粵港深度合作區。

此外，深港河套科技創新合作區、香港流浮山海岸創新區、羅湖口岸改造片區、沙頭角中英街，也可以分別以科技、民生、商貿旅遊等為引領，探索實行深港「共商共建共管共享」的深度合作機制。