本港昨日（8日）零確診，香港與內地亦正有序推進兩地免檢疫通關工作。行政長官林鄭月娥接受傳媒專訪透露，通關初期廣東省先行，會設配額及訂立優先次序，例如探望長者、奔喪及商務需要者優先，進入內地亦須遵守多項條件，相信包括已接種兩劑新冠疫苗、上載「安心出行」紀錄等。

（大公報記者 解雪薇）本港昨日（8日）零確診，香港與內地亦正有序推進兩地免檢疫通關工作。行政長官林鄭月娥接受傳媒專訪透露，通關初期廣東省先行，會設配額及訂立優先次序，例如探望長者、奔喪及商務需要者優先，進入內地亦須遵守多項條件，相信包括已接種兩劑新冠疫苗、上載「安心出行」紀錄等。

圖：林鄭月娥指出，通關基本要求包括必須已接種兩劑新冠疫苗、持48或72小時內核酸檢測陰性證明、上載「安心出行」紀錄。

商界人士認同要有序通關，指願意接受更嚴格的防疫措施，包括接種第三針；亦有行會成員建議政府主動出擊，邀請內地專家訪港視察本港防疫工作及交流經驗。

香港與內地正商討兩地通關安排。林鄭月娥接受傳媒訪問時首次透露細節安排，指出若要爭取盡快通關，須逐步有序、有條件及有優先次序。她相信通關初期只限廣東省，但會否再分階段推行，仍在商討中，預計會是與香港接壤的口岸先行，如深圳陸路口岸、港珠澳大橋等。

研究擴展「安心」使用範圍

林鄭月娥透露，通關初期會設有配額，會讓恩恤（探望長者、奔喪等）和商務需要的人士首批通關。至於跨境學童，由於人數太多，首階段未必能做到。

至於通關條件，林鄭月娥指出，基本要求包括必須已接種兩劑新冠疫苗、持48或72小時內核酸檢測陰性證明、上載「安心出行」紀錄。她強調相關條件是自願性質，如果要免檢到內地需要符合要求，否則不用符合。

林鄭月娥續指，政府正研究擴展「安心出行」使用範圍，認為僅小規模推行難以達至通關目標，明白有無意去內地的市民或會不滿受限制，但為了更大的公眾利益須做出取捨，「無辦法，因為公共衞生事宜，正如土地發展，某程度都是少數服從多數。」

商界贊成初期不能「一窩蜂」

廠商會會長史立德表示，廣東省現有港資企業兩萬多間，期待可提早於明年一月通關，並在不影響內地防疫下，能安排每日1000至2000個通關名額，以便工廠在農曆新年前處理支薪及趕貨等。香港工商總會主席王庭聰指出，礙於檢疫措施，很多業界人士不能去往內地簽署文件、會見律師等，造成嚴重不便。他認同局部通關，不能「一窩蜂」推行，可在明年二月農曆新年時再擴大通關規模。

早前內地專家曾到澳門指導防疫工作，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒認為，香港要恢復與內地通關，除了防疫抗疫工作要與內地對接外，亦要給予內地足夠信心，特區政府可主動出擊，邀請內地有關專家小組來港視察及分享國家整個抗疫工作的經驗。