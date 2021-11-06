大公文匯全媒體報道：立法會換屆選舉提名期10月30日展開，為期兩周。選舉將於12月19日舉行，由地方選區、功能界別和選舉委員會界別選出共90名議員。選舉事務處今日（6日）表示，10個地方選區、28個功能界別及選舉委員會界別的選舉主任，今日共接獲16份提名表格。至今累計接獲97份提名表格。
地區直選方面，接獲3份提名表格，包括參選香港島東的民建聯梁熙；新界西北的民建聯、新社聯立法會議員周浩鼎；以及新界東北的新民黨、公民力量李梓敬。
功能界別方面，接獲2份提名表格，包括勞工界的李廣宇，以及商界（第二）的廖長江。
選舉委員會界別方面，接獲11份提名表格，包括黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟、陳凱欣、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞、刁勝洪，以及馬逢國。
2021年立法會換屆選舉接獲的提名
（截至11月6日）
地區直選：
香港島東：吳秋北、廖添誠、梁熙
香港島西：方龍飛、陳學鋒、葉劉淑儀
九龍東：鄧家彪
九龍中：李慧琼、譚香文、楊永杰
九龍西：鄭泳舜
新界北：劉國勳、沈豪傑、張欣宇
新界東南：李世榮
新界西南：陳恒鑌、陳穎欣
新界西北：周浩鼎
新界東北：陳克勤、李梓敬
功能界別：
工程界：盧偉國
商界（第一）：林健鋒
商界（第二）：廖長江
商界（第三）：游偉光
體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛
鄉議局：劉業強
社會福利界：朱麗玲、狄志遠
旅遊界：姚柏良、馬軼超
金融界：陳振英
金融服務界：李惟宏、張華峰
進出口界：黃英豪
飲食界：張宇人、徐汶緯
漁農界：何俊賢
航運交通界：易志明、陳宗彝
會計界：黃俊碩
紡織及製衣界：陳祖恒、鍾國斌
保險界：陳健波、陳照男
勞工界：郭偉強、梁子穎、周小松、李廣宇
批發及零售界：邵家輝、林至頴
工業界（第二）：吳永嘉、羅程剛
醫療衞生界：陳永光
科技創新界：邱達根、吳池力
香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界：謝曉虹、陳勇
選舉委員會界別：
盛智文、陳月明、李浩然、林琳、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、黃梓謙、李鎮強、江玉歡、曾瀞漪、梁美芬、陳紹雄、鄧飛、周文港、吳傑莊、林順潮、陳仲尼、林振昇、梁毓偉、陸瀚民、馮煒光、孫偉勇、陳家珮、容海恩、簡慧敏、陳沛良、林智遠、黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟、陳凱欣、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞、刁勝洪、馬逢國
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