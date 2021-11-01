立法會換屆選舉11月12日再接獲8份提名表格，至今累計接獲154份提名表格。

2021年立法會換屆選舉接獲的提名

（截至11月12日）

【地方選區】

●香港島東

○吳秋北

○廖添誠

○梁熙

○潘焯鴻

●香港島西

○陳學鋒

○方龍飛

○葉劉淑儀

●九龍東

○鄧家彪

○顏汶羽

○陳進雄

○胡健華

○李嘉欣

●九龍西

○鄭泳舜

○梁文廣

○馮檢基

●九龍中

○李慧琼

○譚香文

○楊永杰

●新界東南

○李世榮

○蔡明禧

○林素蔚

●新界北

○劉國勳

○沈豪傑

○張欣宇

○曾麗文

●新界西北

○周浩鼎

○田北辰

○黃俊瑯

●新界西南

○陳恒鑌

○陳穎欣

○劉卓裕

●新界東北

○陳克勤

○李梓敬

○黃頴灝

○黃成智

【功能界別】

●鄉議局

○劉業強

○莫錦貴

●漁農界

○何俊賢

○楊上進

●保險界

○陳健波

○陳照男

●航運交通界

○易志明

○陳宗彝

●教育界

○林日豐

○朱國強

○丁健華

○文詩詠

○林泳施

●法律界

○林新強

○陳晓鋒

●會計界

○黃俊碩

○文思怡

○黃宏泰

○翁健

●醫療衞生界

○陳永光

○龐愛蘭

○林哲玄

○何崇漢

○劉子進

○陳子中

●工程界

○盧偉國

○黃偉信

●建築、測量、都市規劃及園境界

○謝偉銓

○陳澤斌

●勞工界

○郭偉强

○梁子穎

○周小松

○李廣宇

●社會福利界

○朱麗玲

○狄志遠

○葉湛溪

●地產及建造界

○趙式浩

○龍漢標

●旅遊界

○姚柏良

○馬軼超

●商界（第一）

○林健鋒

○姚逸明

●商界（第二）

○廖長江

○葉永成

●商界（第三）

○游偉光

○嚴剛

●工業界（第一）

○梁日昌

○梁君彥

●工業界（第二）

○吳永嘉

○羅程剛

●金融界

○陳振英

○陳志輝

●金融服務界

○李惟宏

○張華峯

●體育、演藝、文化及出版界

○蘇惠良

○霍啟剛

●進出口界

○黃英豪

○李志峰

●紡織及製衣界

○陳祖恒

○鍾國斌

●批發及零售界

○邵家輝

○林至頴

●科技創新界

○邱達根

○吳池力

●飲食界

○張宇人

○徐汶緯

●港區全國人大代表港區全國政協委員及有關全國性團體代表界

○謝曉虹

○陳勇

【選舉委員會界別】

○盛智文

○陳月明

○李浩然

○林琳

○黃元山

○劉智鵬

○譚岳衡

○曾瀞漪

○黃梓謙

○江玉歡

○李鎮強

○梁美芬

○陳紹雄

○鄧飛

○周文港

○吳傑莊

○林順潮

○陳仲尼

○林振昇

○梁毓偉

○陸瀚民

○馮煒光

○孫偉勇

○陳家珮

○容海恩

○簡慧敏

○陳沛良

○林智遠

○黃國

○陸頌雄

○蔡永強

○麥美娟

○陳凱欣

○郭玲麗

○陳凱榮

○葛珮帆

○張國鈞

○刁勝洪

○馬逢國

○管浩鳴

○謝偉俊

○洪雯

○屠海鳴

○林筱魯

○何君堯

○孫東

○陳曼琪

○盧維思

○蘇長荣

○吳宏偉

○黎棟國

責任編輯： 木羽