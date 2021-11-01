立法會換屆選舉11月12日再接獲8份提名表格，至今累計接獲154份提名表格。
2021年立法會換屆選舉接獲的提名
（截至11月12日）
【地方選區】
●香港島東
○吳秋北
○廖添誠
○梁熙
○潘焯鴻
●香港島西
○陳學鋒
○方龍飛
○葉劉淑儀
●九龍東
○鄧家彪
○顏汶羽
○陳進雄
○胡健華
○李嘉欣
●九龍西
○鄭泳舜
○梁文廣
○馮檢基
●九龍中
○李慧琼
○譚香文
○楊永杰
●新界東南
○李世榮
○蔡明禧
○林素蔚
●新界北
○劉國勳
○沈豪傑
○張欣宇
○曾麗文
●新界西北
○周浩鼎
○田北辰
○黃俊瑯
●新界西南
○陳恒鑌
○陳穎欣
○劉卓裕
●新界東北
○陳克勤
○李梓敬
○黃頴灝
○黃成智
【功能界別】
●鄉議局
○劉業強
○莫錦貴
●漁農界
○何俊賢
○楊上進
●保險界
○陳健波
○陳照男
●航運交通界
○易志明
○陳宗彝
●教育界
○林日豐
○朱國強
○丁健華
○文詩詠
○林泳施
●法律界
○林新強
○陳晓鋒
●會計界
○黃俊碩
○文思怡
○黃宏泰
○翁健
●醫療衞生界
○陳永光
○龐愛蘭
○林哲玄
○何崇漢
○劉子進
○陳子中
●工程界
○盧偉國
○黃偉信
●建築、測量、都市規劃及園境界
○謝偉銓
○陳澤斌
●勞工界
○郭偉强
○梁子穎
○周小松
○李廣宇
●社會福利界
○朱麗玲
○狄志遠
○葉湛溪
●地產及建造界
○趙式浩
○龍漢標
●旅遊界
○姚柏良
○馬軼超
●商界（第一）
○林健鋒
○姚逸明
●商界（第二）
○廖長江
○葉永成
●商界（第三）
○游偉光
○嚴剛
●工業界（第一）
○梁日昌
○梁君彥
●工業界（第二）
○吳永嘉
○羅程剛
●金融界
○陳振英
○陳志輝
●金融服務界
○李惟宏
○張華峯
●體育、演藝、文化及出版界
○蘇惠良
○霍啟剛
●進出口界
○黃英豪
○李志峰
●紡織及製衣界
○陳祖恒
○鍾國斌
●批發及零售界
○邵家輝
○林至頴
●科技創新界
○邱達根
○吳池力
●飲食界
○張宇人
○徐汶緯
●港區全國人大代表港區全國政協委員及有關全國性團體代表界
○謝曉虹
○陳勇
【選舉委員會界別】
○盛智文
○陳月明
○李浩然
○林琳
○黃元山
○劉智鵬
○譚岳衡
○曾瀞漪
○黃梓謙
○江玉歡
○李鎮強
○梁美芬
○陳紹雄
○鄧飛
○周文港
○吳傑莊
○林順潮
○陳仲尼
○林振昇
○梁毓偉
○陸瀚民
○馮煒光
○孫偉勇
○陳家珮
○容海恩
○簡慧敏
○陳沛良
○林智遠
○黃國
○陸頌雄
○蔡永強
○麥美娟
○陳凱欣
○郭玲麗
○陳凱榮
○葛珮帆
○張國鈞
○刁勝洪
○馬逢國
○管浩鳴
○謝偉俊
○洪雯
○屠海鳴
○林筱魯
○何君堯
○孫東
○陳曼琪
○盧維思
○蘇長荣
○吳宏偉
○黎棟國
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