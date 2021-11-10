《長津湖》首映禮今日（10日）舉行，導演林超賢出席。（大公文匯全媒體記者攝）

電影《長津湖》由華語影壇三大導演林超賢、徐克及陳凱歌執導，其中導演林超賢今日（10日）出席香港的首映禮，問到他們三導演是如何分工合作？林超賢笑稱這個大家都很想知道，他說:「當初接到這部影片時，都問緊自己點樣同兩位前輩合作，因為他們兩位係大導演，久經戰陣，經驗比我豐富，當然有咁好機會去跟兩位學習，事必一定要去。」

林超賢指，「當然我上去之前其實同兩位都開了好多視像會議，當時我仲有另一個好重要使命做緊，做完之後先上去，大家都對個故事溝通掌握得好好，當然陳凱歌導演負責整部戲的三分一的前部份，我負責中段，徐克導演就負責最尾一段，大家各自處理自己所有部份。」

林超賢續指，當時拍攝壓力好大，因每日有幾千人在現場，單是每一組的工作人員便接近有二千個工作人員，換言之即是有六千個工作人員同時一齊工作，所以整個架構，用的每一樣道具，如何交換去用，例如他們做了很多坦克車，所以之前大家溝通了很多，當然在極寒冷天氣下去做這件事，大家都嗌辛苦，他說:「連我都嗌辛苦，可何況兩位都比我年長，但他們都堅持在陣地一直去拍完，完全體會到當年志願軍這一場仗贏得不易。」

問到如何克服在嚴竣天氣下拍攝？他說:「我想這是我弱項，我最怕凍，當時係零下25至30度之間，我連續60晚通宵在個山上度過，經歷過冰雹同大風雪，還要咁凍天氣下落雨，在對我來講，我覺得係一個重生，係我以前所有經驗完全用不上，係未見過的另一個境界，而且仲要上下同心，一齊克服困難至做到場戲，所以好正。」

談到影片深刻難忘的一幕，林超賢表示他的部份比較多動作場面，如美軍轟炸場面及最難忘美軍及志願軍山上遭遇戰，因惡劣天氣及種種原因下隨時「跪低」，有部份工作人員更被凍傷，凍傷情況頗嚴重，他說:「我們只不過零下2、3幾度都咁痛苦，可想而知當年志願軍係零下四、五十度，點應付呢一場仗？呢件事可以激勵每一個工作人員繼續做好每一件事。」

談到對於一班演員的評價，導演表示值得向他們致敬，無懈可擊，因他們事前籌備了很久，又做了很多訓練，又無間斷拍攝，演員的意志是全隊人最高，由頭堅持到尾。