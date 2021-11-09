環境局今日（9日）下午聯同兩電召開記者會，公布自明年1月起，港燈將加價7%，而中電則加價5.8%。以一個3人家庭為例，現時平均每月電費要275元，明年將要每月多付20至24元。

大公文匯全媒體報道：環境局今日（9日）下午聯同兩電召開記者會，公布自明年1月起，港燈將加價7%，而中電則加價5.8%。以一個3人家庭為例，現時平均每月電費要275元，明年將要每月多付20至24元。

自明年1月起，港燈將加價7%，而中電則加價5.8%。中新社

港燈董事總經理尹志田下午在記者會上表示，今次加幅全是因為燃料價格面對前所未見的成本壓力，燃煤價格及天然氣價格近半年分別上升超過170%及380%，情況是港燈不能控制。港燈支持碳中和長遠目標，多方面推動零碳能源，包括離岸風力發電廠、推動氫能、推動節約能源、推動電動車使用、安裝智能電表等，未來工作艱巨，會為推動可持續發展出力。

港燈將繼續在現有基金中撥款支援基層家庭，協助公眾節約能源，加強低碳生活宣傳教育，涉款合共6300萬元，包括向合資格用戶派發200元飲食券，為劏房戶提供1000元電費津貼等。

中電總裁蔣東強在記者會上表示，國際燃料價格大幅上升，已在電費穩定基金、燃料帳等動用25億元，紓緩電費加幅。中電亦會推出社區支援計劃，包括推出消費券計劃，向合資格用戶提供1000元電費資助。

中電表示，支持政府碳中和的目標，積極發展本地可再生能源、加強區域合作引入新零碳能源、研究發展綠色氫能等新科技以減低發電的碳強度和推動盡早電動化，以幫助交通及其他界別達致碳中和。此外，中電會繼續配合政府致力協助客戶管理用電需求和推動節能，減少他們的碳足跡，以鼓勵全民節能。